Костя Дзю посетил Донецк, поддержав российских оккупантов
Бывший абсолют хочет открыть там собственную школу бокса
около 3 часов назад
Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю посетил оккупированный Россией Донецк. Об этом сообщила так называемая «Федерация бокса ДНР».
В сообщении указано, что Цзю «почтил память погибших детей у мемориала «Аллея ангелов», а также провел тренировку для военнослужащих оккупационной армии.
Легенда бокса заявил, что хочет открыть в Донецке собственную школу бокса.
Цзю родился в Свердловской области РФ. В 1992 году он переехал в Австралию, получив гражданство этой страны. Цзю представлял Австралию на ринге, его сыновья Тимофей и Никита также представляют эту страну.
Отметим, что в 2023 году Цзю прибыл на конгресс WBC в костюме с флагом РФ и надписью «Горжусь тем, что я русский».
А тем временем, Александр Усик удивил подготовкой к бою в Египте.
