Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю посетил оккупированный Россией Донецк. Об этом сообщила так называемая «Федерация бокса ДНР».

В сообщении указано, что Цзю «почтил память погибших детей у мемориала «Аллея ангелов», а также провел тренировку для военнослужащих оккупационной армии.

Легенда бокса заявил, что хочет открыть в Донецке собственную школу бокса.

Цзю родился в Свердловской области РФ. В 1992 году он переехал в Австралию, получив гражданство этой страны. Цзю представлял Австралию на ринге, его сыновья Тимофей и Никита также представляют эту страну.

Отметим, что в 2023 году Цзю прибыл на конгресс WBC в костюме с флагом РФ и надписью «Горжусь тем, что я русский».

