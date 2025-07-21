Владимир Кириченко

Известный тренер и бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко в комментарии Tribuna.com поделился мыслями о победе абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО) над бывшим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Стало ли для вас неожиданностью, что бой завершился так рано?

«Да. Думал, что бой продлится хотя бы до 9-10 раунда».

Дюбуа мог еще подняться? Или он просто понимал, что уже нет смысла?

«Плюс-минус похожая ситуация, как в первом бою. Там тоже он как-то неуверенно вставал. Здесь удар был тяжелее. Но всё равно не самый акцентированный первый удар в висок был, а он как-то быстро падает».

Что стало главной причиной настолько легкого поединка для Усика?

«Трудно сказать. Возможно, Дюбуа слишком спешил и где-то упустил свои моменты. Он рисковал и пытался работать больше в атаке, усилить прессинг. Пропустил удар – и всё закончилось. А мог попасть – наверное, на риск и рассчитывал, потому что понимал, что по очкам точно не выиграет. Думал о своём нокаутирующем ударе, но не донёс его первым, пропустил сам».

Усик после боя назвал трёх возможных следующих соперников: Фьюри, Паркер и Чисора. Какой из этих боёв вы хотели бы увидеть?

«Так с Чисорой уже бился, и он уже вроде далеко не тот Чисора, который был раньше. Он неудобный – да. Первый бой тоже был конкурентный. Но я лучше посмотрел бы на поединок с Паркером. Он хотя бы с ним не боксировал, было бы интересно. Чисору знает, а с Фьюри после двух побед не вижу смысла.

Паркер сейчас на ходу, несколько важных побед получил. Лучше с ним».

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