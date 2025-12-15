Бывший чемпион мира британец Санни Эдвардс в интервью Boxing King Media рассказал, был ли он удивлен тем, что обладатель титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) хочет сразиться с американским нокаутером Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

«Не особенно, ведь, судя по рынку, его имя до сих пор у всех на слуху. У него был замечательный период в статусе чемпиона в супертяжелом весе. В какой-то момент он выглядел так, что, хоть и был меньше и, возможно, технически не таким хорошим, как соперники, с которыми выходил на ринг, всё равно глухо их нокаутировал.

Я не знаю, но, думаю, мы уже потеряли того Уайлдера. Мне кажется, если посмотреть на некоторые его выступления, у него просто нет той ярости и разрушительной силы, которые были раньше. Без этого создается впечатление, что у него почти нет шансов против Усика. Разве что один – попасть большим правым, и на этом бой закончится. Кроме этого, как Уайлдер может переиграть Усика? Для меня это выглядит неразрешимой проблемой.

У него огромное имя в Америке, а Усик – это топ, он действительно может биться с кем захочет. Это не так, что он обязан постоянно выходить на сверхконкурентные бои. Он снова и снова выбирал лучшую оппозицию, самые большие поединки – от крузервейта до супертяжелого веса. Он сразу вышел на элитный уровень и реально не терял времени. Сейчас он немного вне ринга, и если он побьется с Уайлдером – я бы на это не жаловался».