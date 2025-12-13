Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). «Бронзового бомбардировщика» цитирует vringe.com:

Хочу ли я эти разборки? Да, черт возьми! Еще как хочу. И сейчас мы ведем переговоры. И они идут очень хорошо. Надеюсь и молюсь, что у нас получится. Что мы подарим фанатам то, что они хотят увидеть. Люди взволнованы. Так что посмотрим…

Сейчас они считают, что меня даже можно побить. Говорят, за счет чего это можно сделать. Раньше все они говорили иначе. Не забывайте, что моя ударная мощь никуда не делась. Я знаю эту тему. Чем больше у тебя поражений, тем больше у тебя вариантов. А вот когда ты побеждаешь, то желающих как-то совсем нет.