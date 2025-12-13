«Мухаммед Али сделал это…» Вайлдер оценил уровень Усика
Деонтей хочет шокировать мир
около 1 часа назад
Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) оценил навыки Александра Усика (24-0, 15 KO) накануне потенциального поединка с украинцем. Слова американца приводит vringe.com:
Очень мастерский парень. Всегда считал, что он очень техничный. Сейчас такая дичь пошла… Те же фанаты, которые говорили, что я не умею боксировать, кричат, что хотят возвращения «старого Вайлдера». Так что же вы хотите на самом деле? Это нормально. Всем не угодишь. Это невозможно. Надо на всё это реагировать с улыбкой. Особенно в боксе. Здесь надо быть толстокожим. И у меня это есть. Посмотрим, что Бог выбрал для меня. Это будет что-то грандиозное. Фанаты будут шокированы. Мухаммед Али обещал шокировать мир. И сделал это. И я тоже собираюсь. Как вам такое?
Ранее директор команды Усика анонсировал новости относительно следующего поединка Александра.