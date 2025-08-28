Промоутер Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) Дэвид Хиггинс высказался Sky Sports о переговорах о поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO):

Я на самом деле не видел медицинских доказательств, но можно было бы подумать, что серьезная травма помешала бы Усику танцевать на концерте.

Переговоры на том же месте, что и были. В боксе меня уже ничто не удивляет. Джозеф просто хочет драться, поэтому он ждет боя. Он сосредоточен и готов драться с кем угодно и где угодно. Джозеф точно хотел бы провести поединок в этом году, как можно скорее.