Украинский боксер Сергей Богачук (26-2, 24 КО) в интервью vringe.com высказался о возможном бое Александра Усика (24-0, 15 КО) и Джейка Пола:

Здесь такая ситуация, когда дело даже не в деньгах... Усик, каким я его вижу, ему просто в кайф участвовать во всем этом (смеется). Он любит это все. Подписаться на какие-то движения. На какие-то приколы. Мне кажется, что для него дело здесь даже не в деньгах. А больше просто для того, чтобы принять участие в чем-то, получить от этого удовольствие.

Бой не будет трудным. С Джейком Полом можно хоть по боксу, хоть по ММА. В чем угодно. Для Усика он просто ребенок в плане боев.