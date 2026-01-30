Известный комментатор Джим Лемпли выделил основную проблему современного бокса. Эксперта цитирует vringe.com:

В настоящее время очень много факторов отвлекают фанатов от бокса. Да и сам бокс потерял статус спорта для широкой аудитории. Национальное телевидение давно не транслирует поединки. Даже у Василия Ломаченко были проблемы с тем, чтобы сохранить свою аудиторию после того, как из бокса ушел телеканал HBO. Сейчас нет телеплатформы, которая бы заменила HBO. Медийный рынок слишком раздроблен. Очень много разных площадок, которые ориентируются на небольшое количество зрителей.

Представьте бой Усик – Уайлдер. Уайлдер – именитый парень. Но он уже в прошлом. В то же время Усик – действующий законный чемпион хевивейта и №1 в рейтинге Р4Р. Но при этом 85% американских зрителей о нем ничего не знают. Что это означает? Это означает, что бокс не имеет таких же телеплатформ, как были раньше. В первую очередь из-за того, что HBO и Showtime заменили фрагментированные, второстепенные платформы, которые просто не могут заниматься промоцией на том же уровне.