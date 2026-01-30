Усик: «Мне каждый день говорят, что я старый»
Украинец еще готов дать бой молодым
около 2 часов назад
Чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) выразил отношение к тому, что многие концентрируются на его возрасте. Украинца цитирует vringe.com:
Мне каждый день говорят, что я старый, что мне 39 лет исполнилось, и что уже все, что молодые подходят и все остальное. Каждый мой спарринг партнер в возрасте максимум 25-26 лет. И когда они выходят после спарринга, то подходят к директору команды или тренеру и говорят: «Слушай, мне кажется он немного злой из-за того, что говорят, что он старый. Он так начал жестко бить. Что происходит?» Смотрите – все, что говорят за вашей спиной, слышит только ваша задница. Все.
Напомним, что Усик сыграл за Полесье.
