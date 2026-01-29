«Ужас, когда люди замерзают…» Усик назвал свою мечту
Украинец желает скорейшего окончания войны
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Владелец титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) рассказал, какое у него есть желание. Украинца цитирует vringe.com:
Как каждый украинец, я не мечтаю, я хочу, чтобы скорее в нашей стране закончилась война и вот этот ужас, который происходит у нас на сегодняшний день дома, когда люди замерзают. Чтобы это прекратилось. Ни о чем другом я не мечтаю.
Напомним, что Усик сыграл за Полесье.
Поделиться