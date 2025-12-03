Усик назвал потенциального соперника после поединка с Уайлдером
Украинец заявил, что Руис является одной из кандидатур
около 4 часов назад
Фото: Getty Images
Владелец титулов WBC/WBA/IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) высказался в интервью iFL TV по поводу Энди Руиса (35-2-1, 22 KO) как потенциального соперника после поединка с Деонтеем Уайлдером (44-3-1, 43 KO).
Можете ли вы в будущем дать возможность титульного боя Энди Руису?
Слушайте, я не знаю. Возможно. Возможно, мы подерёмся (с ним) после Деонтея (Уайлдера). Я не знаю. Слушайте, сейчас просто работаем над этим. У меня такой план. Возможно, у моей команды он другой, но у меня он такой.
Напомним, что Уайлдер хочет получить детали о бое с Усиком.
Поделиться