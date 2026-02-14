Эксперт: «Усик был выше классом, чем Фьюри в двух случаях»
Кеттерол признался, что третий бой тяжеловесов его не интригует
около 1 часа назад
Эксперт Talk SPORT Адам Кеттеролл высказался о потенциальном третьем поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO). Британца цитирует vringe.com:
Имеет ли этот бой (Фьюри – Усик) значение для меня? Нет, я уже видел это дважды, и Александр Усик был на класс выше в обеих случаях. Мое отношение к этому будет таким. Я подхожу к этому с точки зрения Александра. Он остановил игру, правда? Мы возлагаем требования на бойцов дать нам лучшие бои. Мы не хотим, чтобы они шли в другие направления, принимали легкие добровольные защиты. Мы хотим, чтобы они дрались с претендентами номер один. Усик дважды вышел против Фьюри и побил его, вышел дважды против Джошуа и побил его, вышел дважды против Дюбуа и побил его, не так ли? Он сделал это, поэтому он как бы дал себе свободу действий в плане выбора. Особенно на этой стадии карьеры. Ты можешь выбирать, что хочешь делать. Если это будет по коммерческим причинам, я не думаю, что кто-то этому позавидует.
Напомним, что Усик должен провести защиту титула WBC от притязаний Агита Кабайела через один поединок.