«Еще не смотрел этот бой»: Пренга прокомментировал досрочное поражение Джошуа в Джидде
Супертяжеловес рассказал о июльском поражении от Эй Джея
Албанский супертяжеловес Кристиан Пренга (20-2, 20 KO) поделился впечатлениями от поражения в поединке против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (30-4, 27 KO). Слова приводит trisdixon.substack.com.
Честно говоря, я так и не пересмотрел весь бой. Не хочу его смотреть, просто хочу немного отдохнуть. Но позже обязательно пересмотрю.
Я думал, что закончу бой досрочно, но в первом раунде он постоянно пытался связать меня. Мне казалось, что добью Джошуа еще в первом раунде. Планировал финишировать его в первом, втором или третьем раунде. До сих пор не понимаю, что именно произошло во втором.
Удивил ли меня нокдаун в начале? Если честно — нет. Я собирался отправить его на настил, разве что не ожидал, что это случится уже через 30 секунд. Но я знал, что уронил его.
Напомним, в июле Энтони Джошуа победил Кристиана Пренгу нокаутом во втором раунде в главном событии вечера бокса в Джидде (Саудовская Аравия).
Пренга — о бое с Джошуа: «Меня никогда раньше не сбивали с ног».
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