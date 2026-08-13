Албанский супертяжеловес Кристиан Пренга (20-2, 20 KO) поделился впечатлениями от поражения в поединке против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (30-4, 27 KO). Слова приводит trisdixon.substack.com.

Честно говоря, я так и не пересмотрел весь бой. Не хочу его смотреть, просто хочу немного отдохнуть. Но позже обязательно пересмотрю.

Я думал, что закончу бой досрочно, но в первом раунде он постоянно пытался связать меня. Мне казалось, что добью Джошуа еще в первом раунде. Планировал финишировать его в первом, втором или третьем раунде. До сих пор не понимаю, что именно произошло во втором.

Удивил ли меня нокдаун в начале? Если честно — нет. Я собирался отправить его на настил, разве что не ожидал, что это случится уже через 30 секунд. Но я знал, что уронил его.