Вемблі или Со-Фай: где состоится грандиозный бой Джошуа против Фьюри
Промоутер Фрэнк Уоррен оценил шансы проведения боя в США
Британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал слухи о том, что долгожданный поединок между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО) может пройти в США. Слова приводит boxingnewsonline.net.
Я думаю, что это, безусловно, расстроит британских болельщиков. Но несмотря на это бой состоится. Если он пройдет в Великобритании – здорово. Если нет, то это будет означать, что 90 тысяч фанатов не смогут посмотреть его вживую в Великобритании, однако миллионы все равно увидят его по ТВ.
В Великобритании предсказали победителя мегабоя Джошуа – Фьюри.