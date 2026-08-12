«Счастлив, что показал такой бокс»: Хижняк — о выступлении в андеркарде Джошуа
Украинец вспомнил нокаут в Саудовской Аравии
Олимпийский чемпион Александр Хижняк (2-0, 2 КО) в комментарии для Федерации бокса Украины вспомнил свой опыт выступления в рамках большого вечера бокса в Джидде (Саудовская Аравия). Украинский боксер признался, что доволен тем, как провел тот поединок.
То, что было в Джидде, на андеркарде боя Энтони Джошуа — это было действительно масштабное событие, и я счастлив, что удалось показать именно тот бокс, который понравился многим.
Напомним, 25 июля в Саудовской Аравии Хижняк уверенно нокаутировал француза Ленни Патрача.
Известны дата и место следующего боя Хижняка.
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