Лига конференций: Карабах – Динамо Киев. Видеотрансляция
XSport рассказывает, где смотреть ответный матч третьего раунда квалификации Еврокубка
Киевское Динамо сегодня, 13 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против азербайджанского Карабаха. Поединок состоится в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени. Главным арбитром матча назначен англичанин Стюарт Аттвелл.
Ко второму поединку киевляне подходят с минимальным преимуществом. В первом матче, который состоялся в Украине, Динамо победило Карабах со счетом 1:0. Единственный гол в матче на десятой минуте забил Матвей Пономаренко.
Команда Игоря Костюка рассчитывает удержать преимущество в Баку и пройти на следующий этап квалификации Лиги конференций. В то же время азербайджанский клуб будет играть на домашнем стадионе, поэтому киевлянам придется выдержать серьезное давление со стороны соперника.
Для Динамо этот матч станет уже шестым официальным поединком в новом сезоне. Еврокубковую кампанию столичный клуб начал в квалификации Лиги Европы.
На первом этапе киевляне встретились с румынской Университетей Клуж. По итогам двух матчей команды не смогли определить победителя в основное время, поэтому судьбу противостояния решила серия послематчевых пенальти. В ней сильнее оказалось Динамо.
Следующим соперником украинской команды стал греческий ПАОК. По итогам двух встреч киевляне уступили и покинули Лигу Европы. После этого Динамо продолжило выступления в еврокубках в квалификации Лиги конференций.
Карабах также стартовал в Лиге Европы. Азербайджанская команда сначала прошла Вестри, однако в следующем раунде не смогла преодолеть болгарский ЦСКА. Оба матча завершились без забитых мячей, а в серии пенальти победу одержал болгарский клуб.
Последний официальный матч Динамо провело в чемпионате Украины против Вереса. Киевляне победили ровенскую команду со счетом 2:1, добившись положительного результата перед важным выездом в Азербайджан.
В Украине трансляцию матча Карабах – Динамо проведут телеканал «2+2» и платформа «Киевстар ТВ». Победитель противостояния по итогам двух матчей продолжит борьбу в квалификации Лиги конференций УЕФА.