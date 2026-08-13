Сергей Разумовский

Киевское Динамо сегодня, 13 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против азербайджанского Карабаха. Поединок состоится в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени. Главным арбитром матча назначен англичанин Стюарт Аттвелл.

Ко второму поединку киевляне подходят с минимальным преимуществом. В первом матче, который состоялся в Украине, Динамо победило Карабах со счетом 1:0. Единственный гол в матче на десятой минуте забил Матвей Пономаренко.

Команда Игоря Костюка рассчитывает удержать преимущество в Баку и пройти на следующий этап квалификации Лиги конференций. В то же время азербайджанский клуб будет играть на домашнем стадионе, поэтому киевлянам придется выдержать серьезное давление со стороны соперника.

Для Динамо этот матч станет уже шестым официальным поединком в новом сезоне. Еврокубковую кампанию столичный клуб начал в квалификации Лиги Европы.

На первом этапе киевляне встретились с румынской Университетей Клуж. По итогам двух матчей команды не смогли определить победителя в основное время, поэтому судьбу противостояния решила серия послематчевых пенальти. В ней сильнее оказалось Динамо.

Следующим соперником украинской команды стал греческий ПАОК. По итогам двух встреч киевляне уступили и покинули Лигу Европы. После этого Динамо продолжило выступления в еврокубках в квалификации Лиги конференций.

Карабах также стартовал в Лиге Европы. Азербайджанская команда сначала прошла Вестри, однако в следующем раунде не смогла преодолеть болгарский ЦСКА. Оба матча завершились без забитых мячей, а в серии пенальти победу одержал болгарский клуб.

Последний официальный матч Динамо провело в чемпионате Украины против Вереса. Киевляне победили ровенскую команду со счетом 2:1, добившись положительного результата перед важным выездом в Азербайджан.

В Украине трансляцию матча Карабах – Динамо проведут телеканал «2+2» и платформа «Киевстар ТВ». Победитель противостояния по итогам двух матчей продолжит борьбу в квалификации Лиги конференций УЕФА.