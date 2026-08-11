Пренья — о бою с Джошуа: «Меня никогда раньше не сбивали с ног»
Кристиан отдал должное ударной силе Эй Джея
Албанский супертяжеловес Кристиан Пренга (20-2, 20 КО) поделился впечатлениями от силы ударов бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (30-4, 27 КО).
Это была сила, ведь это первый раз, когда меня сбили с ног за всю мою карьеру, за всю мою жизнь. Меня никогда не сбивали с ног, даже во время спаррингов. Я считаю, что у него есть сила.
Голуб впервые прокомментировал победу Джошуа над Пренгой.
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