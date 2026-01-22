Легенда бокса Рой Джонс-младший в интервью Clubhouse Boxing высказался о Мозесе Итауме (13-0, 11 KO):

Он точно может стать следующей доминирующей силой, если его не будут продвигать слишком быстро. Иногда мы видим парней, которые просто хотят быстро броситься в пучину событий. Все зависит от их прошлого, того, как они прошли путь и смогут ли они выдержать это давление.

Это зависит от того, насколько хорошо этот парень понимает давление, насколько сильно он этого хочет. Он может делать все, что захочет, потому что у него есть все способности. Ничто не должно помешать ему стать чемпионом мира, если только он не будет двигаться слишком быстро, потому что если вы сейчас поставите его с Усиком, это будет слишком быстро.