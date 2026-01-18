Билли Нельсон, тренер конголезского боксера супертяжелого веса Мартина Баколе (21-2, 16 KO), поделился мыслями о возможном поединке своего подопечного с британским проспектом Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО). Слова приводит Boxing Social.

Мы хотим сразиться с Итаумой. Никаких проблем. В августе упоминалось его имя, но предложения так и не было, а потом он сражался с Диллианом Уайтом.

Мы дали понять, что готовы провести с ним поединок. Нам сделали предложение, мы ответили встречным предложением. Больше от них мы ничего не слышали.