Денис Седашов

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в крузервейте Хильберто Рамирес (48-1, 30 КО) официально подтвердил бой против обладателя титула WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса (31-0, 25 КО).

Поединок состоится 2 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). На кону будут чемпионские пояса Рамиреса, который проведет их защиту в вечер бокса, посвященный празднованию Синко де Майо.

Мексиканский боксер подчеркнул особое значение этого противостояния и пообещал яркое шоу для болельщиков.

Viva México. Для меня большая честь защищать свои титулы WBA и WBO и представлять Мексику во время уикенда Синко де Майо в Лас-Вегасе. Это будет легендарная ночь. Спасибо за всю любовь и поддержку — увидимся в Вегасе. Хильберто Рамирес

«Я мог бы его нокаутировать»: Бенавидес — о Биволе.