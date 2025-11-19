«Не думай о деньгах — думай о победе». Руис обратился к Джейку Полу перед боем с Джошуа
Он посоветовал видеоблогеру верить в себя и не сдаваться ни при каких обстоятельствах
15 минут назад
Бывший соперник Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Энди Руис (35-2-1, 22 KO) рассказал, какой совет он может дать Джейку Полу (12-1, 7 KO) перед поединком с Эй Джеем.
В интервью SPORTbible боксер объяснил, что секрет его сенсационной победы над Джошуа в 2019 году заключался не в технике, а в правильном психологическом настрое.
Когда он положил меня на пол, я встал и сказал себе: я не сдамся, я продолжу бороться.
Боксер признался, что уже чувствовал себя победителем, получив пятимиллионный гонорар за бой, однако решающим стал совет его друга — тренера Хорхе Капетильо из Лас-Вегаса.
Он настаивал:
Энди, не думай о деньгах — думай о победе. Она самая важная.
Руис подчеркнул, что внутренняя сила, вера и сосредоточенность в поединке помогли ему одолеть Джошуа.
Фьюри предсказал конец боя Джошуа – Пол нокаутом.