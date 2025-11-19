Денис Седашов

Бывший соперник Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Энди Руис (35-2-1, 22 KO) рассказал, какой совет он может дать Джейку Полу (12-1, 7 KO) перед поединком с Эй Джеем.

В интервью SPORTbible боксер объяснил, что секрет его сенсационной победы над Джошуа в 2019 году заключался не в технике, а в правильном психологическом настрое.

Когда он положил меня на пол, я встал и сказал себе: я не сдамся, я продолжу бороться. Енді Руис

Боксер признался, что уже чувствовал себя победителем, получив пятимиллионный гонорар за бой, однако решающим стал совет его друга — тренера Хорхе Капетильо из Лас-Вегаса.

Он настаивал:

Энди, не думай о деньгах — думай о победе. Она самая важная. Энди Руис

Руис подчеркнул, что внутренняя сила, вера и сосредоточенность в поединке помогли ему одолеть Джошуа.

