Усик, Беринчик и Хегай – вне топ-15 рейтинга WBO
Чухаджян улучшил свои позиции
около 2 часов назад
WBO (Всемирная боксерская организация) обновила рейтинги во всех весовых категориях. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Бывший чемпион в легком дивизионе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО), который занимал 11-е место в рейтинге, покинул топ-15.
В полулегком весе Арнольд Хегай (23-2-1, 14 КО), который занимал 9-е место, покинул топ-15.
Напомним, 16 ноября Рафаэль Эспиноса досрочно победил Хегая – украинец не вышел на 11-й раунд.
Чемпион WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) отказался от титула WBO и покинул рейтинг организации.
Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) поднялся с 4-го места на 3-е, а боксер первого среднего веса Сергей Богачук (26-3, 24 КО) опустился на одну позицию и занимает 5-е место в рейтинге.