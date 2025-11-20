Вордлі: «Бой с Усиком был нашей целью»
Британец выразил удивление отказом украинца от пояса WBO
30 минут назад
Чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) прокомментировал отказ Александра Усика (24-0, 15 KO) от защиты пояса WBO.
Британец отметил, что именно бой против Усика был его главной целью. Слова приводит Sky Sports Boxing.
Я бы выбрал Усика — это был бы бой, к которому мы готовились с командой. После нашей победы 25 октября и завоевания временного титула мы уже планировали этот поединок и имели в виду основного соперника — самого Усика.
Он также выразил удивление решением украинского боксера отказаться от защиты титула:
Сначала Усик взял небольшую паузу и получил отсрочку по защите пояса, а потом просто отказался от него. Это выглядит странно, и я не совсем понимаю, чем он руководствовался. Если Усик или его команда это видит, возможно, стоит пересмотреть решение — мы могли бы договориться.
