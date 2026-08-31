Британский ветеран супертяжеловес Дерек Чисора (36-14, 23 КО) поделился мыслями о поражении своего соотечественника Мозеса Итаумы (14-1, 12 КО) в поединке за титул IBF против хорвата Филиппа Хрговича (21-1, 16 КО).

Чисора призвал не искать виновных в команде молодого боксера и обратил внимание на ошибки в ведении боя. Слова приводит Seconds Out.

Я думаю, здесь некого винить. Нельзя обвинять Бена Дэвиса. Здесь нет чьей-то вины. Нельзя обвинять промоутеров, менеджеров. Некого винить.

Единственное, что им нужно сделать, — пересмотреть, как они тренировались, и соответственно скорректировать подготовку. Понимаешь?

Он был в хорошей форме. Просто он с самого начала... Это было слишком много. С первого по девятый раунд.

Он пропустил больше ударов. Если ты разбираешься в боксе, то знаешь, о чём я говорю. Так что спроси себя: сколько раз рефери вмешивался, чтобы их разнять?

Это можно буквально посчитать. Потому что когда бьются супертяжеловесы, они наносят удары, клинчуют, отдыхают, переводят дыхание. Но Моузес вообще не клинчевал. Они не держались друг за друга. Он просто постоянно работал.