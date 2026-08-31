Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью в социальной сети X прокомментировал поражение британца Мозеса Итаумы (14-1, 12 КО) в бою против хорвата Филипа Хрговича (21-1, 16 КО) за титул IBF в супертяжелой дивизионе.

Філіп сделал что-то невероятное, переждав этот шторм! Скажу это уже сейчас: Мозес Итаума станет чемпионом мира! Этот вечер даст ему колоссальный опыт...

Главное, что я вынесу из сегодняшнего боя – это то, насколько мужественным и крепким оказался Мозес. Мы и так знали, что Филипп – чрезвычайно крепкий... Но сегодня мы убедились, что Мозес тоже крепкий. Как только он научится правильно распределять силы на 12-раундовый поединок — он будет доминировать на вершине еще очень долго!

А подбородок Филиппа Хрговича вообще стоит исследовать ученым…