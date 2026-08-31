Владимир Кириченко

24-кратный чемпион турниров Большого шлема пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США 2026 года.

В стартовом матче турнира Новак со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 сенсационно уступил аргентинцу Мариано Навоне (АТР, 49).

Встреча длилась 4 часа 40 минут. Джокович сделал 10 эйсов и допустил 10 двойных ошибок, реализовав 4 брейк-пойнта из 12. Его соперник девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок, а также реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. Ему даже пришлось выпить таблетку.

Следующим соперником Навоне станет победитель в матче между Маттео Берреттини (Италия) и Стен Вавринка (Швейцария).

US Open-2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

Напомним, украинка Марта Костюк вышла во второй круг US Open.