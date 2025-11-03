«Это было волшебство». Вордли вспомнил спарринги с Усиком
Британский боксер был в восторге от украинца
около 2 часов назад
Британский супертяжеловес Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) рассказал о своем опыте спаррингов с Александром Усиком (24-0, 15 KO) и признался, что был поражен уровнем мастерства украинца.
В интервью First Round TV Уордли вспомнил совместные тренировки с нынешним абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Оцениваю Усика невероятно высоко — даже тогда, когда я только начинал свой путь. Это было настоящее волшебство в действии. Мы спарринговали, а затем он переходил к другим упражнениям, тренировкам… Я просто сидел и смотрел, пытаясь понять, как он это делает.
