Красюк: «Если бы Усик выбрал Top Rank, о нем сегодня бы не говорили»
Промоутер считает выбор K2 Promotions ключевым в становлении чемпиона
около 2 часов назад
Промоутер Александр Красюк предположил, что карьера Александра Усика (24-0, 15 КО) могла бы пойти совсем другим путем, если бы после Олимпиады-2012 он подписал контракт не с K2 Promotions, а с американской компанией Top Rank. Слова приводит Okey Eva.
В начале своей профессиональной карьеры Усик выбрал K2 Promotions. Но если бы он подписал контракт с промоутерской компанией Боба Арума – Top Rank, то мы бы сейчас о нем не говорили.
Красюк рассказал, как завершил сотрудничество с Усиком.