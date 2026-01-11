Денис Седашов

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) заявил, что главной целью его карьеры является бой за полноценный титул чемпиона мира и назвал желанного соперника.

Немецкий боксер подчеркнул, что не заинтересован в промежуточных поединках и хочет встретиться с абсолютным лидером дивизиона — Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова приводит IFL TV.

Я думаю, что лучший бой — это с Усиком. Он никогда не проигрывал в своей карьере, и я также. Это идеальный поединок для всех фанатов. Агіт Кабаєл

По словам временного чемпиона WBC, вариант боя с обладателем титула WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) также возможен, однако именно противостояние с украинцем является для него приоритетом.

Усик или Фабио Уордли — посмотрим. Но если говорить о большом бое, то это именно Усик. Агіт Кабайель

