Уайлдер назвал ключ к победе над Усиком: «У меня есть три преимущества»
Американец заявил, что имеет физические преимущества, которые могут помочь ему в поединке против украинца
1 день назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) поделился мыслями относительно возможного поединка с непобежденным украинцем Александром Усиком (24-0, 15 KO).
39-летний американец заявил, что ключом к успеху в потенциальном бою считает свою ударную силу, а также физические преимущества. Слова приводит Bloody Elbow.
Думаю, секрет моего успеха в бою с ним — это моя правая. Я не собираюсь раскрывать слишком много в этом интервью, потому что люди смотрят и могут что-то услышать. Не хочу, чтобы соперники что-то скорректировали в ответ, поэтому скажу в общем. У меня есть скорость, рост и атлетизм — это три вещи, которые дают мне преимущество в этом противостоянии.
Чемпион WBC: «для меня самый большой бой будет против Усика – он никогда не проигрывал, как и я».