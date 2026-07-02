Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк отреагировал на то, что титулованный российский борец Роман Власов стал кандидатом от «Единой России» на выборах в Госдуму.

«Друзья, всем привет. Сегодня я хочу снять это видео на русском языке и поделиться информацией, которую обнаружил. Есть такой борец греко-римского стиля Роман Власов, и он баллотируется в Госдуму на предстоящих выборах, которые осенью пройдут в Рашке.

Я хочу напомнить, кто такой Роман Власов. Это двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, к сожалению – я считаю, что такие люди не должны получать подобные титулы и звания.

Еще до полномасштабного вторжения он в патриотических порывах подписал контракт с армией, фотографировался, занимался пропагандой о том, как надо любить Родину, как надо служить Путину, как надо воевать и всё прочее.

Наступило 24 февраля двадцать второго года. Конечно, Роман Власов поддержал Путина, сказал, что он наш лидер, мы с ним плечом к плечу, будем помогать и всё прочее — «Россия не начинает войны, а лишь заканчивает» и прочий бред. И вот, в лучших традициях таких вот патриотически заряженных товарищей, буквально через пару месяцев после этого он поехал с женой ловить рыбу на Мальдивы. Ну, понятное дело: зачем гнить в украинской земле, если можно половить себе рыбку и нормально развлечься где-то на побережье океана.

Соответственно, я узнаю о том, что он баллотируется в Госдуму, тем более от Тамбова. Непонятно, какое отношение он имеет к Тамбову – он вообще из Новосибирска и всегда представлял этот регион. Ну, для того, чтобы свою задницу переместить в теплое депутатское кресло Госдумы, он решил баллотироваться оттуда. Наверное, Карелин – я не знаю – посоветовал «молодому таланту» баллотироваться именно оттуда.

Итак, к чему я это всё. Я хочу сказать Роме – ты проклятая гнида, ты служишь сатане, ты – черт и чмо. И таких людей следует презирать и не жать им руку, потому что из-за таких вот прислужников подобных режимов люди погибают ежедневно по всему миру. Сегодня у нас очередной обстрел, у нас огромное количество жертв. Я выражаю им свои соболезнования, ну а ты, Рома, должен гнить на задворках истории вместе со своим лидером, которого ты чтишь и уважаешь.

И я уверен, что судьба распорядится так, как надо, потому что такие люди недостойны. Несмотря на все твои спортивные достижения, они н***р никому не нужны. Ты дерьмо, черт и сволочь. Ты должен об этом знать. Я уверен, это видео тебе покажут».