Известный британский боксер Спенсер Оливер для talkSPORT поделился мыслями о решении бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) освободить титулы.

«Я считаю, что решение было принято в нужное время. Думаю, это решение было продиктовано выступлением против Рико Верховена. Он осознал, что немного сдаёт. Он больше не был на пике своей формы. И именно тогда было принято решение.

Знаете, он взял немного времени на размышления после того боя. Возможно, хотел проверить, сможет ли он всё ещё бросить себе вызов – а у него есть большие вызовы. Сейчас подходит молодое поколение, наступает новая эра бокса.

Он прошёл через эпоху, достиг всего и даже больше, понимаете? Так зачем разрушать это наследие? Думаю, что ему самому нужно было время, чтобы принять это решение».