Денис Седашов

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй вспомнил момент, который мог поставить под угрозу его карьеру еще в начале пути.

В интервью IFL TV британец рассказал о бое против датчанина Лоленги Мока в 2003 году. Тогда во втором раунде Хэй оказался в нокдауне после точного удара соперника.

Он идеально попал в висок, и я был близок к тому, чтобы проиграть досрочно. Пришлось подниматься и пробиваться дальше. Дэвид Хэй

Несмотря на это, Хэй смог переломить ход поединка и в четвертом раунде нокаутировал Мока.

Интересно, что когда Хэя спросили, кто наносил ему самые сильные удары, он вспомнил именно Мока, а не более громкие поражения.

В 2011 году он уступил Владимиру Кличко в супертяжелом весе, а в конце карьеры потерпел два поражения от Тони Беллью в 2017 и 2018 годах, после чего завершил выступления.

Также Хэй вспомнил поединок против Монте Барретта, который завершился его победой нокаутом в пятом раунде над бывшим претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

