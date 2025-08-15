Денис Седашов

Бывший чемпион в первом тяжелом весе Дэвид Хэй считает, что для Джейка Пола (12-1, 7 КО) поединок против Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) пройдет без серьезных последствий и завершится еще до того, как боксер это осознает.

В комментарии для SunSport Хэй заявил:

Я не считаю этот бой опасным! Когда тебя нокаутируют, на самом деле это не наносит серьезного вреда. Это не приводит к повреждению мозга.

Даже в случае Нганну, который значительно больше и сильнее Джейка Пола, после боя с Эй Джеем серьезных последствий не было. Он просто несколько раз оказался на ринге — и все. Возможно, на следующий день немного болела голова, но серьезных повреждений не было. Дэвид Хэй

Хэй подчеркнул, что бой Пола и Джошуа будет быстрым и фактически безопасным из-за короткой продолжительности поединка.

