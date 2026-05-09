Денис Седашов

Легендарный кикбоксер Рико Верхувен в интервью изданию AD Sportwereld прокомментировал предстоящий поединок против Александра Усика. Нидерландец признался, что понимает скептицизм фанатов, которые спрашивают, почему именно он получил шанс сразиться с украинским чемпионом в супертяжелом весе.

Люди теперь видят: о, это не просто какой-то кикбоксер. Конечно, есть много людей, которые думают: «Кто вообще этот кикбоксер? Что он здесь делает? Почему именно он получил шанс драться с Усиком?» И я это понимаю. Рико Верхувен

Бой Усик — Верхувен состоится 23 мая в Египте. Вечер бокса пройдет в Гизе рядом с пирамидами. Прямая трансляция в Украине будет доступна на платформе Киевстар ТВ.