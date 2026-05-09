«Это не просто какой-то кикбоксер»: Верховен оценил значение боя против Усика
Поединок состоится 23 мая
около 2 часов назад
Легендарный кикбоксер Рико Верхувен в интервью изданию AD Sportwereld прокомментировал предстоящий поединок против Александра Усика. Нидерландец признался, что понимает скептицизм фанатов, которые спрашивают, почему именно он получил шанс сразиться с украинским чемпионом в супертяжелом весе.
Люди теперь видят: о, это не просто какой-то кикбоксер. Конечно, есть много людей, которые думают: «Кто вообще этот кикбоксер? Что он здесь делает? Почему именно он получил шанс драться с Усиком?» И я это понимаю.
Бой Усик — Верхувен состоится 23 мая в Египте. Вечер бокса пройдет в Гизе рядом с пирамидами. Прямая трансляция в Украине будет доступна на платформе Киевстар ТВ.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05