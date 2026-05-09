WBC представила пояс «Король Нила» для победителя поединка Усик — Верховен
Поединок состоится 23 мая
около 1 часа назад
Победитель поединка между объединённым чемпионом мира в тяжёлом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верховеном получит уникальный трофей. Специально для этого события Всемирный боксёрский совет изготовил памятный пояс WBC «Король Нила».
На кону будет стоять WBC и вакантный титул журнала The Ring.
Бой Усик — Верховен состоится 23 мая в Египте. Вечер бокса пройдёт в Гизе рядом с пирамидами. Прямая трансляция в Украине будет доступна на платформе Київстар ТВ.
