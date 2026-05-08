«Я его бросила!»: Жена Усика ошарашила заявлением о отношениях с другими мужчинами
Катерина откровенно рассказала о кризисе в отношениях с будущим чемпионом
около 2 часов назад
Катерина Усик, жена чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), на YouTube-канале Слава Демин рассказала о кризисном периоде в их отношениях. По словам Катерины, в начале знакомства пара разошлась на два года по её инициативе.
В течение паузы Катерина училась в институте и имела опыт других отношений.
Когда-то мне надоели наши отношения и всё. Я его бросила, так и сказала ему: «Я бросаю тебя». Я страдала, хотела ложиться спать, чтобы мне было легко, а было тяжело, и все три года мне было тяжело. Первые наши отношения длились три года, и мне это надоело. Мы разошлись где-то на два года, я уже тогда поступила в институт, год с одним встречалась, год с другим. Потом мы с Сашком снова сошлись, когда я попала в аварию.
Бой Усик — Верхувен состоится 23 мая в Египте. Вечер бокса пройдет в Гизе рядом с пирамидами. Прямая трансляция в Украине будет доступна на платформе Киевстар ТВ.
