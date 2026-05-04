Где смотреть бой Усик — Верхувен: названы платформа и условия просмотра
Київстар ТВ — официальный транслятор мегабоя
около 2 часов назад
ОТТ-платформа Киевстар ТВ стала официальным транслятором поединка между чемпионом мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и голландцем Рико Верховеном. Сообщает kyivstar.ua.
Трансляция будет доступна в пакете «Премиум HD» и его аналогах.
Программа показа включает весь файткард, а также медийные события накануне поединка.
Трансляцию этого боя с украинским комментарием зрители смогут увидеть только на Киевстар ТВ — платформа выступает официальным транслятором события в Украине. Поединок будет доступен с украинским комментарием в пакете Премиум HD.
На платформе будет доступен полный вечер бокса со всей файт-картой, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.
Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.
Бой состоится 23 мая в Гизе (Египет).
Усик и Верховен провели первую битву взглядов перед поединком в Египте.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05