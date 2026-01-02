& lt;drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="93bb9009-87f3-4ab2-b808-ecccd7f6bf64" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) для Ring Magazine рассказал, почему хочет провести бой против экс-чемпиона мира американца Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО).

В последний раз мы видели тебя на ринге в июле, когда ты нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде реванша. В первом бою он пытался заявить, что был удар ниже пояса. Мы знаем, что это не так. Что мы увидим от тебя в следующем году? Каковы твои планы?

«Моя команда готовит бой на следующий год. Я хочу драться с Деонтеем Уайлдером. Я хочу этот бой. Думаю, что Деонтей тоже. Окей, поехали».

Мы все знаем, что Деонтей Уайлдер уже не в расцвете сил, но я все еще считаю этот бой интересным. Думаю, причина, почему ты тоже, заключается в том, что он — одно из самых известных имен твоей эпохи, и ты хочешь победить все самые известные имена в эпоху Александра Усика. Это так?

«Это одно из самых известных имен. Это топ-боец последних 10 лет. Для меня это великолепный бой».

И, конечно, он один из самых сильных панчеров, если не самый сильный панчер в истории супертяжелого веса. Но ты также достаточно сильный панчер. Хотя ты и начал с тяжелого веса. Мы видели, как ты нокаутировал Дюбуа. Мы видели, как ты отправил в нокдаун Тайсона Фьюри. Так что, возможно, у тебя более сильный удар?

«Возможно, но... Возможно».

