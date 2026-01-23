Фаниан обрисовал для Усика путь к звездному статусу в США
Арам считает, что Александру это по плечу
около 14 часов назад
Фото: Getty Images
Украинский легковес Арам Фаниян (26-2, 6 КО) оценил в интервью vringe.com шансы Александра Усика (24-0, 15 КО) покорить США:
Почему нет? Мне кажется, он уже звезда мирового масштаба, но поскольку он в США боксировал лишь несколько раз, то появится там сейчас уже в статусе трехкратного абсолютного чемпиона мира – это будет лишь плюс к его имиджу. Думаю, если Усик победит Уайлдера, а затем, теоретически, встретится с Джейком Полом, он станет большой звездой и в Америке.
Напомним, что украинец нашел другого соперника вместо Деонтея Уайлдера.
