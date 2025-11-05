Арам Фаниян проведет следующий бой весной
Поединок может состояться в марте
около 1 часа назад
Промоутер Spartabox Faniian Promotions Игорь Фаниан поделился планами относительно следующего боя действующего чемпиона WBO Global в первом полусреднем весе Арама Фаниана (26-2, 6 KO). Слова приводит Sport Arena.
Мы планируем, что Арам проведет свой следующий бой уже весной, ориентировочно в марте. Если всё сложится по плану, поединок точно состоится. Сейчас он очень близок к титульному бою, поэтому наша цель — организовать именно бой за звание чемпиона мира.
Напомним, в последний раз украинец выходил на ринг против аргентинца Николаса Хары.
