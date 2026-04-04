Челси забил семь голов Порт Вейлу и вышел в полуфинал Кубка Англии
1 день назад
Челси разгромил Порт Вейл в четвертьфинале Кубка Англии. Команда Лиама Росеньора стала вторым полуфиналистом турнира сезона 2025/26.
В первом тайме хозяева забили трижды усилиями Йоррела Хато, Жоау Педро и благодаря автоголу Джордана Габриэля. После перерыва в воротах гостей отличились Тосин Адарабийо, Андрей Сантос, Эстеван и Алехандро Гарначо.
Кубок Англии. Четвертьфинал
Челси – Порт Вейл – 7:0
Голы: Хато, 3 Жоау Педро, 25, Габриэль, 42, автогол, Адарабийо, 57, Андрей Сантос, 69, Эстеван, 82, Гарначо, 90+2, пен
Ранее выход в 1/2 финала оформил Манчестер Сити. Полуфинальные матчи запланированы на 25 апреля, а финал состоится 16 мая.
