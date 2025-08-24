Бывший чемпион мира Дэвид Хэй заявил в интервью iFL TV, что Мозес Итаума (13-0, 11 KO) имеет наилучшие шансы из всех тяжеловесов в поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO):

У Итаумы наилучшие шансы победить Усика, даже несмотря на его неопытность. У него достаточно огневой мощи, чтобы создать проблемы для кого угодно. Я знаю, что Усик — гений, и он лучший в мире, но я говорю о человеке, который имеет наилучшие шансы в мире победить его. Я не говорю, что он его победит. Я говорю, кто другой имеет лучшие шансы?

Все остальные пытались и потерпели неудачу, а он молод, быстр и голоден, и, кажется, у него тяжелые руки. Усик не прирожденный супертяжеловес. Он накачанный крузер, и он действительно хорошо выступает, но те удары, которые наносит Мозес, одолели бы любого прирожденного супертяжеловеса. Он показал, насколько он силен, с такой легкостью победив Уайта.

Боксер-насильник бросил вызов Усику.