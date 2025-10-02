Олег Шумейко

Дядя и многолетний тренер Флойда Мейвезера Роджер Мейвезер в последнем из своих интервью изданию Boxing Scene заявил, что не считает «Мани» лучшим боксёром в истории. Американец рассказывал, какая легенда заслуживает быть на вершине пьедестала:

(Флойд) занимает позицию сразу после Шугара Рэя Робинсона. Он выиграл семь титулов чемпиона мира, не так ли? Он победил всех, от 130 до 154. На какое место вы бы его поставили? Рэй Робинсон – самый великий боец всех времен. Меня не волнует, при каких обстоятельствах, Рэй Робинсон – самый великий боец в истории бокса. Роджер Мейвезер

Напомним, что Мейвезер в 2026 году проведет бой с Майком Тайсоном.