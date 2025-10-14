Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы над Азербайджаном (2:1) оценил шансы сине-желтых занять первое место в группе отбора на ЧМ-2026.

«Все сделали максимум, но мы должны быть в оптимальном составе, чтобы бороться с любой командой, включая команды уровня Франции.

Считаю, что сборная Украины всегда играет на победу. Но мы играем против соперника, который тоже старается что-то делать. В таких матчах, на таком высоком уровне все возможно. Уверен, мы будем бороться и в матче с Францией, и в матче с Исландией», – передает слова Реброва пресс-служба УАФ.