Ребров оценил шансы сборной Украины занять первое место в группе отбора на ЧМ-2026
Специалист дал откровенный ответ
31 минуту назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы над Азербайджаном (2:1) оценил шансы сине-желтых занять первое место в группе отбора на ЧМ-2026.
«Все сделали максимум, но мы должны быть в оптимальном составе, чтобы бороться с любой командой, включая команды уровня Франции.
Считаю, что сборная Украины всегда играет на победу. Но мы играем против соперника, который тоже старается что-то делать. В таких матчах, на таком высоком уровне все возможно. Уверен, мы будем бороться и в матче с Францией, и в матче с Исландией», – передает слова Реброва пресс-служба УАФ.
Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков.
Франция – первая с 10 баллами, третью позицию занимает Исландия (4 очка) и четвертую – Азербайджан (один балл).
Прямые путевки на чемпионат мира, который пройдет летом 2026 года, получат победители каждой из групп.
Команды, которые финишируют на вторых местах в своих группах, весной следующего года сыграют в матчах плей-офф за выход на Мундиаль-2026.
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026
13.11.2025. 21:45 – Франция – Украина
16.11.2025. 19:00 – Украина – Исландия