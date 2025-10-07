Британский боксер Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) поделился мнением о потенциальном бое между юным талантом Мозесом Итаумой (13-0, 11 KO) и действующим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова приводит secondsout.

По его убеждению, молодость станет главным преимуществом Итаумы в возможном поединке.

Меня постоянно спрашивают о бое Итаумы с Усиком или другими известными боксерами. Я прошел этот путь, выиграл все пояса, и знаю, что бокс — это дело молодых. Как я когда-то сказал Владимиру Кличко в 37 лет — бокс не ждет.

Мозес Итаума пройдется по всем старшим соперникам в дивизионе: Усику, Джошуа, Чжану, Ортису. Это будет поединок молодости против опыта, и старший уже не выдержит темпа.