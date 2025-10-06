Бывший абсолютный чемпион Джош Тейлор высказался о следующем поединке Мозеса Итаума (13-0, 11 KO). Слова британца приводит vringe.com:

Я действительно не знаю, с кем поставить Итауму, потому что супертяжёлый дивизион не такой уж и большой в плане настоящих талантов. Диллиана Уайта он уже побил.

Можно поставить и с Усиком. Да, я поставил бы его с Усиком через бой-два. Возможно, дать ему один бой или два боя и потом поставить его с Усиком, потому что похоже, что он хорошо идёт. На вид ему очень комфортно в ринге, и он способен, так почему бы и нет? Может, один бой и потом ставьте Итауму с Усиком! Почему нет?