Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) для DAZN Boxing поделился мыслями о возможном поединке с обладателем титулов WBA, WBC и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО).

«Если мы снова будем биться с Усиком, я знаю, что в этот раз я получу решение (победу – прим.)».

Мы до сих пор не знаем, какие планы у Усика. Вы разговаривали с ним?

«Нет. Но я могу гарантировать вам, что к концу года он будет умолять меня о бое. Ведь «Цыганский Король» приносит много денег. Те, кто бьется со мной, становятся очень богатыми».

Напомним, Фьюри 11 апреля проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Это будет его первый поединок после двух поражений от Усика.

Фьюри – Махмудов: боксеры провели первую дуэль взглядов