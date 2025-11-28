Олег Шумейко

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) в своем Instagram высказался о победе над Владимиром Кличко, которая произошла ровно 10 лет назад:

В этот день десять лет назад! Я сверг многолетнего чемпиона мира Владимира Кличко с трона. 28 ноября 2015 года навсегда войдет в историю! Какая ночь и какое боксерское шоу. Огромное спасибо за возможность, Влад, давай как-нибудь выпьем пивка. Твой «Цыганский король». Тайсон Ф'юрі

