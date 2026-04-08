Ф'юрі может завершить карьеру после поединка с россиянином
Тайсон считает, что поражение может поставить крест на его боксерском будущем
около 1 часа назад
Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) заявил, что может завершить карьеру в случае поражения от арсланбека махмудова (21-2, 19 KO). «Цыганского короля» цитирует vringe.com:
Возможно, это будет лишь один бой. И всё… Потому что если он меня побьет, то это конец. Согласны? В таком случае никаких больше боёв. В таком случае с меня хватит.
Если бы я выбрал для возвращения проходной бой, то, скорее всего, не смог бы заставить себя готовиться к нему. Поскольку я знал, что он опасен, очень хорошо поработал в лагере – полностью посвятил себя подготовке, набрал отличную форму.
Напомним, что Фьюри планирует 3 мегафайта в 2026 году.
